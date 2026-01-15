ВМС США попробуют перестать позориться

TWZ: ВМС США представили планы по борьбе с позорной ржавчиной на кораблях

Военно-морские силы (ВМС) США представили планы по борьбе с позорной ржавчиной на кораблях, которая в феврале 2025 года привлекла внимание главы государства Дональда Трампа. Об этом сообщает издание TWZ.

«Мы знаем, что нужно делать, но предпочитаем этого не делать», — заявил директор Управления по обеспечению целостности и производительности кораблей ВМС США Марк Латтнер.

По его словам, план включает как простые решения, так и более сложные. В частности, предлагается широкое внедрение полисилоксановой краски, которая «первоначально разработана как краска против граффити, очень прочная, очень хорошая краска, легко моется».

«Возможно, достаточно просто установить на судне хороший водоотвод, отводящий воду от борта», — сказал руководитель.

Также он предложил использовать при постройке кораблей материалы, которые по своей природе менее подвержены коррозии, в частности, композиты. Еще одним решением Латтнер назвал снижение рабочей нагрузки на моряков — использование однокомпонентной краски — и уменьшение допустимой погрешности.

В апреле издание 19FortyFive заметило, что боевые корабли, которые покрываются ржавчиной, стали серьезной проблемой ВМС США.