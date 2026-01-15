На Украине возбудили дело против соратника Навального

Офис генпрокурора Украины возбудил уголовное дело против Волкова за критику РДК

Офис генерального прокурора Украины возбудил уголовное дело против соратника Алексея Навального (включен в список террористов и экстремистов; учрежденный им ФБК включен Минюстом в реестр организаций-иноагентов, признан экстремистской, а также нежелательной организацией и запрещен в России) Леонида Волкова (признан Минюстом РФ иноагентом, включен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) за критику основателя «Русского добровольческого корпуса» (РДК, признана террористической и запрещена в России) Дениса Капустина (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Об этом сообщает Telegram-канал «ЕЖ» (внесен Минюстом РФ в перечень иностранных агентов) со ссылкой на ответ ведомства одному из заявителей.

Как сообщается, офис генпрокурора возбудил дело против политика по части 3 статьи 436-2 Уголовного кодекса Украины по обвинению в поддержке специальной военной операции России и ее участников. Наказание по данной статье предполагает ограничение или лишение свободы до пяти лет.

Поводом для обвинений стала публикация представителя РДК Анны Тирон, ранее работавшей с Волковым в ФБК, личной переписки в соцсети Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Волков порадовался сообщениям о предполагаемой ликвидации Капустина Вооруженными силами России и прокомментировал новость словами «наконец случилась денацификация». Также он назвал руководителя Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилла Буданова (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) «гнусным деревенским политтехнологом», а подчиняющийся ему РДК — «клоунским подразделением».

Ранее еще одну соратницу Навального Марию Певчих (признана Минюстом РФ иноагентом, включена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) внесли в черный список сайта «Миротворец». По версии авторов списка, она якобы участвует в «информационной спецоперации, направленной на снятие санкций против России».