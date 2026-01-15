Возможности Украины полностью восстановить электроснабжение оценили

ФНЭБ Митрахович: Полное решение энергетического кризиса на Украине невозможно

Восстановить электричество на Украине после удара возможно в течение суток, но чем дольше продолжаются обстрелы критической инфраструктуры, тем сложнее и дольше налаживать электроснабжение в стране, считает эксперт Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) и Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович. Так он разговоре с «Лентой.ру» прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского о чрезвычайной ситуации в сфере энергетики.

«Ничего в этом нового нет. Думаю, что это ничем не отличается принципиально от того, что было неделю назад или даже месяц назад. Полное решение проблем может быть только после окончания военного кризиса. (…) Например, после удара можно вернуть электричество в значительной части города в течение суток. При этом часть города все равно останется без электричества», — сказал Митрахович.

Он отметил, что восстановление электричества или теплоснабжения в каждой части города может проходить по-разному и полного решения проблемы не произойдет, поэтому будут действовать графики отключения электричества в зависимости от района.

«Чем дольше все это продолжается, тем меньше устойчивость энергетической системы и тем дольше ее придется восстанавливать. Раньше, допустим, в этом регионе города можно было восстановить за сутки, а теперь может быть полутора суток», — пояснил он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский объявил, что в стране вводится режим чрезвычайной ситуации в сфере энергетики. По его словам, ремонтные бригады, энергетические компании, коммунальные службы, ГСЧС Украины продолжают работать в круглосуточном режиме для возобновления поставок электричества и отопления. Многие вопросы нуждаются в срочном решении, подчеркивал он.