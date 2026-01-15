Временная поверенная в делах Британии попыталась войти не в ту дверь

Временная поверенная в делах Британии пыталась войти не в ту дверь здания МИД РФ

Временная поверенная в делах Великобритании Дейни Долакия во время визита в МИД России пыталась войти не в ту дверь здания ведомства. Об этом сообщает РИА Новости.

Когда британский дипломат вышла из машины, она ошибочно направилась к закрытой двери. Она проследовала в министерство без комментариев для журналистов.

Выходя из здания ведомства, Долакия также не стала давать комментариев.

Ранее МИД России вызвал британского дипломата. Российское внешнеполитическое ведомство выразило протест Великобритании из-за деятельности сотрудника спецслужб под прикрытием в британском посольстве.