Выявлена неочевидная причина роста артериального давления

ER: Воздействие загрязненного воздуха повышает риск высокого давления у детей

Воздействие загрязненного воздуха во время беременности и в первые годы жизни может влиять на показатели артериального давления у детей. К такому выводу пришли исследователи программы ECHO. Результаты работы опубликованы в журнале Environmental Research (ER).

Ученые проанализировали данные почти 4,9 тысячи детей в возрасте от 5 до 12 лет из 20 исследовательских центров в США. Они оценивали воздействие мелких взвешенных частиц PM2.5 и диоксида азота (NO₂) по месту проживания матерей на разных этапах беременности, а также в первые два года жизни ребенка и сопоставляли эти данные с показателями артериального давления у детей.

Выяснилось, что более высокие уровни PM2.5 до и после рождения были связаны с более высоким давлением в детском возрасте. Особенно чувствительным периодом оказался первый триместр беременности: воздействие частиц в это время ассоциировалось с более высоким систолическим давлением и большей вероятностью показателей в верхних 10 процентах нормы для детей того же возраста, пола и роста.

Для NO₂ результаты оказались неожиданными: более высокое воздействие во время беременности, особенно во втором триместре, было связано со слегка более низким давлением у детей и не повышало риск развития гипертонии.

Авторы подчеркивают, что важен не только уровень загрязнения, но и сроки воздействия, и призывают к дальнейшим исследованиям, чтобы лучше понять механизмы влияния окружающей среды на здоровье сердечно-сосудистой системы детей.

Ранее стало известно, что воздействие загрязненного воздуха в детстве может быть связано с более низкими когнитивными способностями во взрослом возрасте.