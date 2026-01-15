Реклама

15 января 2026

За найденного мертвым экс-замглавы Минтруда России отказался молиться священник

Константин Лысяков
Алексей Скляр

Священник храма Воскресения Христова, недалеко от которого проживал покончивший с собой экс-замглавы Минтруда России Алексей Скляр, отказался молиться за бывшего чиновника. Об этом отец Виктор заявил ИА «Регнум».

Священник назвал произошедшее великим горем, но подчеркнул, что молиться за экс-замминистра нельзя. «И отпевать его нельзя. Он сам выбрал свой путь — в этом самое горе и печаль», — пояснил он.

Ранее близкие Скляра рассказали журналистам, что после увольнения из Министерства труда и социальной защиты у него начались проблемы с деньгами. Кроме того, бывший чиновник часто ссорился со второй супругой, в том числе из-за ревности. После таких скандалов женщина уходила из дома, а экс-замминистра в одиночестве употреблял алкоголь.

Утром 15 января стало известно, что экс-замглавы Минтруда России нашли без признаков жизни у порога частного дома в деревне Поповка в Филимонковском районе Новой Москвы. Рядом обнаружили ружье. Предварительно, причина смерти не связана с криминалом или проблемами со здоровьем. Как выяснили журналисты, бывший чиновник разослал друзьям предсмертное сообщение, в котором пожаловался на жену.

