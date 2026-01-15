Реклама

Захарова обратилась к Британии с предупреждением

Захарова: РФ будет рассматривать перехват судов как нарушение морского права
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)

Фото: Софья Сандурская / ТАСС

Россия будет рассматривать реализацию Великобританией угрозы о перехвате российских судов как нарушение морского права. С таким предупреждением к Лондону обратилась официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга, передает корреспондент «Ленты.ру».

«В первую очередь этот некий мыслительный процесс концентрируется, конечно же, на нанесении ущерба именно российским интересам. Реализацию подобных агрессивных намерений будем рассматривать как прямое нарушение положений Конвенции ООН по морскому праву 1982 года, за сохранение которой так верно выступают сами же англичане», — заявила дипломат.

Ранее издание The Times со ссылкой на источники сообщило, что власти Великобритании нашли юридические основания для возможного захвата и задержания танкеров, связанных с так называемым теневым флотом России. Отмечается, что для этих целей британские власти планируют задействовать Закон о санкциях и борьбе с отмыванием денег от 2018 года.

