Бывший СССР
22:05, 15 января 2026Бывший СССР

Зеленский раскрыл последствия удара по Харькову

Зеленский: После удара по Харькову 400 тысяч человек остались без света и тепла
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Domenico Cippitelli / Globallookpress.com

После удара по Харькову в городе произошли массовые отключения электроэнергии. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

По его словам, в результате удара 400 тысяч горожан остались без света и тепла. Зеленский рассказал, что обсудил ситуацию с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте и проинформировал его о нуждах Украины для защиты и укрепления противовоздушной обороны (ПВО).

«Российские удары во время такой холодной зимы создают нам серьезные вызовы», — подчеркнул он.

Ранее в Харькове прогремела серия взрывов. Сообщалось, что Вооруженные силы (ВС) России нанесли удар по объектам инфраструктуры в поселках Посочин и Дергачи.

