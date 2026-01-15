Президент Украины Владимир Зеленский нарушил все предвыборные обещания, данные в 2019 году. На это указал политический аналитик Алан Уотсон в социальной сети X.
Он напомнил, что украинский лидер обещал объединить этнически разделенную бывшую советскую республику. «Он мог бы сказать "нет" расширению НАТО, он мог бы заявить Джо Байдену и Борису Джонсону: "Я не пожертвую своей страной ради вашей опосредованной войны против России". Но он предпочел этого не делать», — написал Уотсон.
Аналитик отметил, что Зеленский, не выполнив свои обещания, предал народ, который его избрал. Сейчас, добавил Уотсон, на Украине расширяются военные кладбища в то время как территории страны сокращаются. Кроме того, рушится энергетическая сеть. «А человек, который проводил предвыборную кампанию, обещая залатать ожесточенные расколы на Украине, цепляется за власть, оставив себе в управление лишь обломки страны», — резюмировал Уотсон.
Ранее президент США Дональд Трамп обвинил Зеленского в том, что сделка между Россией и Украиной все еще не заключена.