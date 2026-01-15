Жена экс-замглавы Минтруда России рассказала о его состоянии перед смертью

Жена экс-замглавы Минтруда Скляра заявила о затяжной депрессии у супруга

Покончивший с собой экс-замглавы Минтруда России Алексей Скляр страдал от эмоциональных вспышек и затяжной депрессии. Об этом сообщила его супруга Алина, ее цитирует Telegram-канал Mash.

По ее словам, два месяца назад у них родился сын. После приезда ребенка и матери домой Скляр стал вспыльчивым и постоянно ругался. При этом бывший чиновник не пил и не поднимал на нее руку.

Через месяц Алина уехала с ребенком к родственникам. Бытовые вопросы они решали только по электронной почте, так как из-за эмоциональных вспышек женщина не могла общаться с супругом.

О том, что Скляра без признаков жизни нашли у порога частного дома, стало известно днем 15 января. Как сообщалось, он недавно женился во второй раз, но после ухода из правительства у бывшего чиновника возникли проблемы с деньгами, из-за чего в семье якобы начались ссоры, о чем он жаловался бывшей коллеге.