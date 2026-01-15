Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
19:10, 15 января 2026Экономика

Жители российского города внезапно остались без воды

Жители двух районов Волгограда внезапно остались без воды из-за льда
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

Жители двух районов Волгограда внезапно остались без горячей и холодной воды из-за льда. Внимание на ситуацию в российском городе обратил портал «Волгоград Онлайн».

Речь идет о Кировском и Советском районах, где суммарно проживает около 230 тысяч человек. Жители начали жаловаться на отключения, о которых их не уведомили заранее, утром в четверг, 15 января. Волгоградцы утверждают, что при этом им не сообщили, когда подача воды будет возобновлена.

В водоснабжающей организации отключения связали с погодными условиями. «Из-за сильного похолодания в городе на Волге началось активное образование шуги — скопления рыхлого льда в толще воды, которое затрудняет водозабор. Специалисты (...) провели наладку оборудования. В ближайшее время параметры водоснабжения будут нормализованы», — пообещали коммунальщики.

Между тем их слова показались местным жителям неубедительными. «За год в Кировском [районе] воду отключали столько, сколько за 40 лет на Красном [Краснооктябрьском районе], в других районах нет шуги или зимы?» — с возмущением отметил один из местных жителей.

Ранее в этот же день стало известно, что жители почти 20 домов в Рубцовске Алтайского края лишились отопления из-за аварии.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Спецпредставитель Путина оценил новое заявление Мерца о России

    У США появилось новое супероружие. На что оно способно

    200 часов и миллионы рублей. Сколько стоит завести друга в Москве

    Экстремальное похудение жены сына Бекхэма на фоне скандала с его семьей объяснили

    Нефтегазовые доходы России упали до минимума с 2020 года

    Турист заблудился и провел ночь в кишащих змеями джунглях в Таиланде

    Вооруженный огнеметом российский военный в бою вышел из себя и рассказал о последствиях

    Неизвестные взорвали бетонную урну в российском городе

    Россиян призвали не игнорировать кажущийся безобидным симптом после новогодних праздников

    На Западе неутешительно оценили конфликт Зеленского и Кличко

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok