Жители российского города внезапно остались без воды

Жители двух районов Волгограда внезапно остались без воды из-за льда

Жители двух районов Волгограда внезапно остались без горячей и холодной воды из-за льда. Внимание на ситуацию в российском городе обратил портал «Волгоград Онлайн».

Речь идет о Кировском и Советском районах, где суммарно проживает около 230 тысяч человек. Жители начали жаловаться на отключения, о которых их не уведомили заранее, утром в четверг, 15 января. Волгоградцы утверждают, что при этом им не сообщили, когда подача воды будет возобновлена.

В водоснабжающей организации отключения связали с погодными условиями. «Из-за сильного похолодания в городе на Волге началось активное образование шуги — скопления рыхлого льда в толще воды, которое затрудняет водозабор. Специалисты (...) провели наладку оборудования. В ближайшее время параметры водоснабжения будут нормализованы», — пообещали коммунальщики.

Между тем их слова показались местным жителям неубедительными. «За год в Кировском [районе] воду отключали столько, сколько за 40 лет на Красном [Краснооктябрьском районе], в других районах нет шуги или зимы?» — с возмущением отметил один из местных жителей.

Ранее в этот же день стало известно, что жители почти 20 домов в Рубцовске Алтайского края лишились отопления из-за аварии.