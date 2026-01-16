Реклама

Аналитик предрек ускорение наступления РФ из-за изменения в зоне СВО

Аналитик Меркурис: Замерзание рек ускорит наступление ВС России на Украине
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Tsitsagi Nikita / Globallookpress

Из-за усиления мороза у Украины снизится обороноспособность, а наступление Вооруженных сил (ВС) России, напротив, ускорится. Такое изменение в зоне специальной военной операции (СВО) предрек британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала.

«Говорят, замерзнет Днепр, и это правда. (...) Несомненно, замерзнут и более мелкие реки. Учитывая, что россияне наступают, а украинцы используют реки как естественные преграды, это может облегчить форсирование рек для российской армии. (...) Есть высокая вероятность, что в результате наступление российских войск ускорится и с этого момента начнет набирать обороты», — высказался эксперт.

Помимо этого, аналитик допустил, что морозы повлияют на боевую технику Вооруженных сил Украины (ВСУ) сильнее, чем на российскую. «Я думаю, что российские дроны, возможно, лучше приспособлены к холоду», — заявил Меркурис.

Ранее военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин рассказал, что техника ВС РФ больше приспособлена к зиме, чем переданная Западом техника Вооруженных сил Украины (ВСУ). Он отметил, что самое главное зимой — учитывать состояние техники.

