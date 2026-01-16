Авербух: Уровень чемпионата Европы упал — его держали российские спортсмены

Хореограф Илья Авербух оценил уровень чемпионата Европы без российских фигуристов. Его слова приводит РИА Новости.

«Уровень чемпионата Европы упал — его держали российские спортсмены. Любая из первой пятерки чемпионата России точно победила бы. Да и у мужчин тоже», — заявил Авербух.

Он добавил, что победы фигуристов, ранее представлявших Россию и ушедших под флаги других стран, можно считать российскими. «Ну, естественно, сейчас получается, что выигрывают ребята. Например, девушки с российскими фамилиями выступают за Эстонию, за Грузию», — отметил Авербух.

Чемпионат Европы по фигурному катанию-2026 пройдет в британском Шеффилде с 13 по 18 ноября. Российские фигуристы пропускают турнир из-за отстранения Международного союза конькобежцев (ISU).