19:46, 16 января 2026

Авербух оценил уровень чемпионата Европы без российских фигуристов

Авербух: Уровень чемпионата Европы упал — его держали российские спортсмены
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Софья Сандурская / ТАСС

Хореограф Илья Авербух оценил уровень чемпионата Европы без российских фигуристов. Его слова приводит РИА Новости.

«Уровень чемпионата Европы упал — его держали российские спортсмены. Любая из первой пятерки чемпионата России точно победила бы. Да и у мужчин тоже», — заявил Авербух.

Он добавил, что победы фигуристов, ранее представлявших Россию и ушедших под флаги других стран, можно считать российскими. «Ну, естественно, сейчас получается, что выигрывают ребята. Например, девушки с российскими фамилиями выступают за Эстонию, за Грузию», — отметил Авербух.

Чемпионат Европы по фигурному катанию-2026 пройдет в британском Шеффилде с 13 по 18 ноября. Российские фигуристы пропускают турнир из-за отстранения Международного союза конькобежцев (ISU).

