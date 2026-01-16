Реклама

Экономика
13:08, 16 января 2026Экономика

Азербайджан начал поставки природного газа в ФРГ и Австрию

Азербайджан начал поставки природного газа в ФРГ и Австрию по газопроводу TAP
Яна Лаушкина (Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)

Фото: Florion Goga / Reuters

Госкомпания Азербайджана начала поставлять азербайджанский природный газ в Австрию и Германию. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на SOCAR.
РИА Новости В компании рассказали, что они запустили новый важный этап в экспорте газа из Азербайджана. С января 2026 года азербайджанский газ, наряду с другими странами, начал поступать и покупателям из Австрии и Германии через газопровод TAP.

В Европейском союзе Венгрия стала лидером по импорту российского трубопроводного газа.

По итогам ноября 2025 года суммарные объемы закупок Евросоюзом российского газа упали до пятилетнего минимума и составили 752,5 миллиона евро.

