Стало известно о кончине болевшей неизлечимым недугом блогерши

В профиле болевшей амиотрофическим склерозом блогерши появился пост о ее кончине

В аккаунте 39-летней американской блогерши Сары Беннетт в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ), болевшей боковым амиотрофическим склерозом (БАС), опубликован пост о ее кончине. Об этом пишет Dexerto.

«Размышляя о последних месяцах своей жизни, я радуюсь тому, что не ушла внезапно, несмотря на все страдания. (...) Я любила эту жизнь и я благодарна за отведенное мне время», — заявила блогерша в прощальном сообщении, которое было выложено 13 января. Беннетт добавила, что ей удалось сделать все, что она хотела.

Уточняется, что у блогерши обнаружили боковой амиотрофический склероз в 2023 году. В ноябре на платформе для блогов людей с БАС она посетовала на то, что неизлечимая болезнь забрала у нее жизнь и независимость, а также на отсутствие эффективного лечения. Кроме того, Беннетт призвала повышать осведомленность об этом недуге.

«Я горжусь тем, что помогла другим, и бесконечно благодарна за поддержку. Но я не должна была этого делать, потому что к настоящему времени должно было быть больше возможностей для лечения БАС. Он известен еще с середины 1800-х годов!» — писала блогерша.

