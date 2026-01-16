Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
20:59, 16 января 2026Интернет и СМИ

Стало известно о кончине болевшей неизлечимым недугом блогерши

В профиле болевшей амиотрофическим склерозом блогерши появился пост о ее кончине
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: @theanandapivot

В аккаунте 39-летней американской блогерши Сары Беннетт в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ), болевшей боковым амиотрофическим склерозом (БАС), опубликован пост о ее кончине. Об этом пишет Dexerto.

«Размышляя о последних месяцах своей жизни, я радуюсь тому, что не ушла внезапно, несмотря на все страдания. (...) Я любила эту жизнь и я благодарна за отведенное мне время», — заявила блогерша в прощальном сообщении, которое было выложено 13 января. Беннетт добавила, что ей удалось сделать все, что она хотела.

Материалы по теме:
«Ты просто плывешь, и тебе хорошо» Без ноги, без руки и почти не видя: истории россиян, которые каждый день совершают невозможное
«Ты просто плывешь, и тебе хорошо»Без ноги, без руки и почти не видя: истории россиян, которые каждый день совершают невозможное
27 ноября 2025
«Что вы от нас хотите? Вы понимаете, что исход один» Как в России живут пациенты с редкой и неизлечимой болезнью
«Что вы от нас хотите? Вы понимаете, что исход один»Как в России живут пациенты с редкой и неизлечимой болезнью
11 апреля 2022

Уточняется, что у блогерши обнаружили боковой амиотрофический склероз в 2023 году. В ноябре на платформе для блогов людей с БАС она посетовала на то, что неизлечимая болезнь забрала у нее жизнь и независимость, а также на отсутствие эффективного лечения. Кроме того, Беннетт призвала повышать осведомленность об этом недуге.

«Я горжусь тем, что помогла другим, и бесконечно благодарна за поддержку. Но я не должна была этого делать, потому что к настоящему времени должно было быть больше возможностей для лечения БАС. Он известен еще с середины 1800-х годов!» — писала блогерша.

Ранее сообщалось, что блогерша из США Сидни Тоуэл, борющаяся с редкой и агрессивной формой рака, назвала свое главное сожаление. Она раскрыла, что не заморозила яйцеклетки до начала курса химиотерапии.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Посол Стефанишина назвала место нового раунда переговоров Украины и США

    «Смыть грехи» не выйдет. Почему купание в проруби — бесполезное и опасное занятие

    Раскрыт скандинавский секрет счастья

    Хоккеистов клуба КХЛ обвинили в пьяном дебоше

    Продюсер назвал самого богатого певца России

    Откровенное фото Ивлеевой после смены имиджа описали в сети фразой «Опасность вернулась»

    Похожий на взрыв звук раздался в Москве

    Путин призвал разработать подходы к мониторингу БПЛА

    Зеленский выступил с новым заявлением о России

    Трамп рассказал о еженедельных разговорах с одним важным человеком

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok