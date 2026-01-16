Дмитриев назвал следующую цель Трампа после Гренландии

Дмитриев назвал Канаду 52-м штатом США

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев назвал следующую цель президента США Дональда Трампа после Гренландии — ей станет Канада. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Х.

«Канада объявляет о стратегическом партнерстве с Китаем. Сможет ли 52-й штат сделать это? (Гренландия станет 51-м)», — пошутил он.

Так чиновник прокомментировал новость о первом за восемь лет визите канадского премьер-министра в Китай. После встречи с Марком Карни премьер-министр Госсовета КНР Ли Цян заявил о готовности Пекина сотрудничать с Оттавой.

Ранее Трамп смягчил риторику о включении Канады в состав США. По его словам, две страны соперничают за один бизнес, что он считает проблемой. «Поэтому я продолжал говорить об одном пути разрешения проблемы. Очень легком», — объяснился он.