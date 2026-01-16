Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
06:13, 16 января 2026Мир

Дмитриев назвал следующую цель Трампа после Гренландии

Дмитриев назвал Канаду 52-м штатом США
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Shawn Thew / Consolidated News Photos / Global Look Press

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев назвал следующую цель президента США Дональда Трампа после Гренландии — ей станет Канада. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Х.

«Канада объявляет о стратегическом партнерстве с Китаем. Сможет ли 52-й штат сделать это? (Гренландия станет 51-м)», — пошутил он.

Так чиновник прокомментировал новость о первом за восемь лет визите канадского премьер-министра в Китай. После встречи с Марком Карни премьер-министр Госсовета КНР Ли Цян заявил о готовности Пекина сотрудничать с Оттавой.

Ранее Трамп смягчил риторику о включении Канады в состав США. По его словам, две страны соперничают за один бизнес, что он считает проблемой. «Поэтому я продолжал говорить об одном пути разрешения проблемы. Очень легком», — объяснился он.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Европа отправит «полчища» военных в Гренландию для защиты от Трампа. Но пока удалось набрать около 30 человек

    Корабль пришельцев или секретное оружие России. Чем оказался загадочный астероид, угрожавший Земле

    Проект русской виагры провалился. Лабораторию для него даже не успели построить

    Дмитриев назвал следующую цель Трампа после Гренландии

    Американский политик извинился за шутку об Исландии

    Россиянам дали полезный совет при пропуске платежа за ЖКУ

    Реальную роль аятоллы Хаменеи в Иране оценили

    Россиян предупредили об опасности застоявшейся в квартире елки

    Подросток выдал себя за женщину и убедил знакомого опустить пенис в масло с перцем чили

    Биолог рассказала о влиянии молока на умственные способности

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok