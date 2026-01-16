Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
17:46, 16 января 2026Силовые структуры

Двое мужчин выслушали приговор за беспорядки в российском аэропорту

На Ставрополье осудили двоих участников беспорядков в аэропорту Махачкалы
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Рамазан Рашидов / ТАСС

На Ставрополье осудили двоих участников беспорядков в аэропорту Махачкалы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

Они признаны виновными по статье 263.1 («Неисполнение требований по соблюдению транспортной безопасности на объектах транспортной инфраструктуры и транспортных средствах, если это деяние повлекло по неосторожности причинение крупного ущерба, совершенное группой лиц по предварительному сговору») УК РФ.

Как установил суд, в октябре 2023 года Анварбек Атаев и Рабадан Раджабов в аэропорту Уйташ на почве национальной и религиозной ненависти к гражданам Израиля отказались выполнять законные требования сотрудников полиции и приняли участие в массовых беспорядках, которые привели к насилию и уничтожению имущества.

Действия участников беспорядков привели к полной блокировке работы аэропорта, а также к уничтожению и порче имущества аэропорта на сумму более 24 миллионов рублей.

Суд приговорил их к 8,5 и 10 годам колонии общего режима.

Ранее сообщалось, что семейные разборки со стрельбой на овощебазе в российском городе попали на видео.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Российский хирург стал свидетелем изнасилования в Таиланде. Вскоре его нашли мертвым со страшными увечьями

    «Смыть грехи» не выйдет. Почему купание в проруби — бесполезное и опасное занятие

    Раскрыт скандинавский секрет счастья

    Марию Погребняк чуть не проглотил кашалот

    Жители российского поселка замерзли в квартирах

    В Херсонской области машина скорой помощи подорвалась на минах «лепестках»

    Туристка попыталась сфотографировать акулу и лишилась рук

    Названы сроки снижения цен на огурцы

    Назван фактор усиления воздействия воспаления на организм

    Магнитных бурь на Земле станет больше

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok