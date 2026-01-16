Реклама

Экс-советник главы Пентагона заявил о рисках войны США с Россией

Марина Совина
Фото: Roman Naumov / URA.RU / Global Look Press

Если президент Соединенных Штатов Дональд Трамп не возьмет под контроль правительство, то оно может втянуть страну в войну с Россией. К такому мнению пришел бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Deep Dive.

«Трампу нужно взять под контроль собственное правительство. Он разговаривает с такими людьми, как Линдси Грэм (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Ричард Блюменталь и другими, которые считают своим правом втянуть нас всех в войну с Россией», — отметил он.

По словам Макгрегора, у американских чиновников нет права втягивать народ в войну с РФ. Ни один американец этого не хочет, добавил эксперт.

Ранее американский политолог Гилберт Доктороу высказал мнение, что если между Россией и европейскими странами начнется война, последние очень быстро потерпят поражение. До этого в Венгрии заявили, что «коалиция желающих» сделала новый шаг к конфликту Европы с Россией, приняв решение о вводе войск на Украину в будущем.

