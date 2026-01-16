Реклама

Фон дер Ляйен проигнорирует дебаты по вотуму недоверия себе

Виктория Кондратьева
Фото: Yiannis Kourtoglou / Reuters

Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен нанесет визит в Парагвай, пропустив дебаты в Европарламенте по вынесению вотума недоверия ее ведомству. Об этом рассказала представитель ЕК Паула Пиньо, трансляция брифинга доступна на официальном сайте европейского исполнительного органа.

«В повестке председателя на следующую неделю это отражено. Хочу напомнить, что вотум недоверия — это инициатива, которая находится в компетенции Европарламента. Любой член коллегии комиссаров может представлять комиссию на таких дебатах», — пояснила еврочиновница.

Пиньо добавила, что вместо фон дер Ляйен на дебатах будет присутствовать еврокомиссар по вопросам энергетики и торговли Марош Шефчович.

Ранее бывший посол Венгрии в Китае Шандор Кушаи заявил, что фон дер Ляйен уйдет с поста, когда европейцы «проснутся» и захотят смены власти.

