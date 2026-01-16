Липовой: Киев не показывает последствия удара «Орешника» из-за его серьезности

Украина ни разу не показала последствия применения российского ракетного комплекса «Орешник» по целям на территории своей страны. Причина — серьезные масштабы, заявил в беседе с «Царьградом» Герой России, генерал-майор Сергей Липовой.

«Киевский режим не показывает результаты удара нашей новой баллистической ракетой "Орешник" как в 2024-м, так и в 2025 году по той простой причине, что удар достиг заданных целей, были очень серьезные разрушения. (...) Если бы "Орешник" ударил мимо, куда-нибудь по пустырю и так далее, это было бы разрекламировано по СМИ, в том числе западным», — обратил он внимание на важную деталь.

Отмечается, что абсолютное молчание — лишь подтверждение эффективности ночного прилета по Львовской области. Кроме того,

Украине нечего противопоставить «Орешнику», так что власти не хотят «создавать психоз».

Ранее американский военный аналитик Андрей Мартьянов заявил, что удар российского ракетного комплекса стал доказательством того, что Запад вынудил украинцев сражаться с непробиваемой силой, обрекая их на уничтожение. Эксперт назвал поведение глав стран Североатлантического альянса в отношении украинцев совершенно бесчеловечным.

Между тем на Украине испугались нового удара «Орешника». По информации украинских СМИ, удар может быть нанесен с полигона Капустин Яр.