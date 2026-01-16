Реклама

В США заявили о шоке после удара «Орешника»

Аналитик Мартьянов: Удар «Орешника» вызвал шок повсюду
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Удар российского ракетного комплекса «Орешник» по Украине стал доказательством того, что Запад вынудил украинцев сражаться с непробиваемой силой, обрекая их на уничтожение. К такому выводу пришел американский военный аналитик Андрей Мартьянов в интервью Гарленду Никсону на YouTube.

«Это вызвало шок повсюду. И в Киеве пытаются представить это так, будто это не имеет большого значения. Но в действительности мы же видим, что происходит на Украине», — заявил он.

Мартьянов назвал поведение глав стран Североатлантического альянса в отношении украинцев совершенно бесчеловечным. «Они намеренно уничтожают военнослужащих из ВСУ, посылая их сражаться с непробиваемой бетонной стеной. С этим НАТО не может бороться. Они знают, что в конце концов их разгромят. Их просто уничтожат», — резюмировал эксперт.

Ранее на Украине испугались нового удара «Орешника». По информации украинских СМИ, удар может быть нанесен с полигона Капустин Яр.

