Перечислены полезные привычки при использовании компьютера

В XDA посоветовали делать резервное копирование данных на ПК раз в неделю

Для безопасного использования компьютера стоит придерживаться нескольких привычек. Об этом сообщает издание XDA.

По словам редактора медиа Самарвира Сингха, владельцы персональных компьютеров (ПК) должны регулярно делать резервные копии диска. Специалист рекомендовал с помощью внешних накопителей и сервисов делать копирование раз в неделю. Также Сингх посоветовал разделить накопитель на несколько разделов и выделить под операционную систему (ОС) свой — и ничего в него не сохранять.

В материале обозначена полезная привычка разделять игровой компьютер и устройство для профессиональных задач. По словам журналиста, наличие дома отдельного устройства для видеоигр позволит реже отвлекаться на развлечения в рабочее время.

Специалист также посоветовал контролировать процесс обновления или установки новых драйверов, так как они могут замедлить систему или навредить ей. Самарвир Сингх заявил, что, если вести такой журнал, отследить поломку будет проще. В заключение он рекомендовал время от времени снимать крышку с корпуса компьютера и прочищать девайс от пыли.

В середине января специалисты издания PCMag призвали пользователей Windows прекратить регулярно переустанавливать операционную систему. По их словам, ускорить компьютер и очистить его от мусора можно и без этих действий.