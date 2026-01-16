Реклама

17:11, 16 января 2026

Hermes обвинили в слежке за покупателями с целью выявить их состоятельность

Фото: photo-lime / Shutterstock / Fotodom

Французский дом моды Hermes обвинили в слежке за покупателями с целью выявить состоятельность к покупке сумок Birkin. Расследование опубликовано на сайте издания Glitz.

Оказалось, что сотрудники люксового бренда с помощью Google анализируют домашние адреса потенциальных покупателей, чтобы определить их финансовое положение. Кроме того, они тщательно изучают их соцсети. Согласно расследованию, если сотрудники обнаружат, что покупатель продает сумку в своем аккаунте, то клиент и продавец, ответственный за ее продажу, попадают в черный список Hermes.

В то же время один из продавцов-консультантов назвал признаки, по которым можно определить состоятельность клиента, пришедшего за покупкой в бутик. «Каждый новый клиент автоматически становится подозреваемым. К признакам, по которым сотрудники определяют "подходящего" клиента для выполнения плана продаж, относятся часы Audemars Piguet или Richard Mille, в то время как броские Rolex могут вызвать недоверие», — рассказал собеседник издания, пожелавший сохранить анонимность.

В марте 2024 года стало известно, что покупатели обвинили Hermes в нарушении антимонопольного законодательства США. Тогда поводом для коллективного иска в суд Калифорнии послужила политика модного дома, согласно которой сумку Birkin могут приобрести только постоянные клиенты с внушительной историей покупок в бутиках.

