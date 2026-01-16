Реклама

12:31, 16 января 2026

Иглесиас ответил на обвинения в домогательствах

Певец Хулио Иглесиас отверг обвинения двух женщин в сексуальных домогательствах
Ольга Коровина

Фото: Carlos Alvarez / Getty Images

Испанский певец Хулио Иглесиас ответил на обвинения в сексуальном насилии над двумя женщинами. Соответствующий пост он разместил в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

«С огромным сожалением я отвечаю на обвинения двух бывших сотрудниц. Я никогда не оскорблял, не принуждал и не проявлял неуважения к женщинам. Эти обвинения абсолютно ложны и причиняют мне глубокую боль», — написал Иглесиас.

82-летний исполнитель заявил, что будет защищать свое имя. Он выразил благодарность поклонникам за поддержку.

13 января стало известно, что две женщины, работавшие в особняке Иглесиаса, выступили с обвинениями в его адрес. Одна из пострадавших заявила, что певец занимался с ней сексом по принуждению, унижал, а также бил. Ее коллега заявляла о неуместных прикосновениях, оскорблениях, унижениях и в целом нездоровой атмосфере в доме и абьюзе.

