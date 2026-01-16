Истребитель США пропал с радаров у берегов Японии

Истребитель США подал сигнал бедствия и пропал с радаров у берегов Японии

Истребитель-бомбардировщик Военно-воздушных сил (ВВС) США F-35A Lightning II пятого поколения пропал с радаров у побережья Японии. Об этом сообщает Shot в Telegram.

Уточняется, что перед исчезновением самолет подал сигнал бедствия недалеко от города Аомори. По данным канала, истребитель подавал сигнал 7700, который может говорить о чрезвычайной или аварийной ситуации на борту, требующей немедленного внимания диспетчерской и экстренных служб.

Ранее самолет Ан-24 с десятками пассажиров на борту пропал с радаров при заходе на второй круг в аэропорту Тында. Обломки воздушного судна обнаружили на склоне горы в 15 километрах от Тынды в труднодоступной местности. На борту находились 6 членов экипажа и 42 пассажира.