Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
12:14, 16 января 2026Экономика

Курс рубля вырос до максимума за год

Курс доллара на Форекс впервые с начала 2026 года упал до 77,5 рубля
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Российский рубль продолжает укрепляться к основным валютам в начале года. В пятницу, 16 января, доллар на рынке Форекс впервые с декабря упал до 77,5 рубля, а евро — ниже 90 рублей, свидетельствуют данные Investing.

Курс юаня на Мосбирже также опускался до минимальных с начала года 11,1 рубля. Индекс Мосбиржи растет, на максимуме он доходил до 730 пунктов.

Как и годом ранее, аналитики ожидают постепенного ослабления российской валюты до фундаментально обоснованных уровней. В качестве причин они называют снижение цен на российскую нефть и геополитическую напряженность.

Одним из факторов текущего укрепления рубля могло стать увеличение продаж валюты Банком России в рамках бюджетного правила. Накануне, 15 января, Минфин сообщил, что из-за обвала нефтегазовых доходов в период с 16 января по 5 февраля 2026 года ежедневный объем продаж составит 12,8 миллиарда рублей, что в два раза больше, чем в предыдущий период.

С учетом того, что в первом полугодии 2026 года Банк России в рамках операций, связанных с пополнением и использованием средств Фонда национального благосостояния (ФНБ), ежедневно продает иностранную валюту на сумму 4,62 миллиарда рублей, общий объем суточных продаж в пятницу, 16 января, впервые составил 17,42 миллиарда рублей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России ответили на призыв Польши о компенсации от Москвы за действия СССР

    В России объявили сроки окончательной блокировки WhatsApp

    США купили новое супероружие. На что оно способно и сколько стоит

    Россиянин выпрыгнул из окна и напал на сотрудников полиции

    Российский город втрое увеличил выплату новобранцам СВО

    Четырехкратный олимпийский чемпион выразил разочарование размером пенсии

    Агутин показал архивное фото с Варум в честь 28-й годовщины свадьбы

    На Украине оценили количество целых электростанций

    Российская авиакомпания увеличит габариты ручной клади

    Курс рубля вырос до максимума за год

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok