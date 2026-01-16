Курс рубля вырос до максимума за год

Курс доллара на Форекс впервые с начала 2026 года упал до 77,5 рубля

Российский рубль продолжает укрепляться к основным валютам в начале года. В пятницу, 16 января, доллар на рынке Форекс впервые с декабря упал до 77,5 рубля, а евро — ниже 90 рублей, свидетельствуют данные Investing.

Курс юаня на Мосбирже также опускался до минимальных с начала года 11,1 рубля. Индекс Мосбиржи растет, на максимуме он доходил до 730 пунктов.

Как и годом ранее, аналитики ожидают постепенного ослабления российской валюты до фундаментально обоснованных уровней. В качестве причин они называют снижение цен на российскую нефть и геополитическую напряженность.

Одним из факторов текущего укрепления рубля могло стать увеличение продаж валюты Банком России в рамках бюджетного правила. Накануне, 15 января, Минфин сообщил, что из-за обвала нефтегазовых доходов в период с 16 января по 5 февраля 2026 года ежедневный объем продаж составит 12,8 миллиарда рублей, что в два раза больше, чем в предыдущий период.

С учетом того, что в первом полугодии 2026 года Банк России в рамках операций, связанных с пополнением и использованием средств Фонда национального благосостояния (ФНБ), ежедневно продает иностранную валюту на сумму 4,62 миллиарда рублей, общий объем суточных продаж в пятницу, 16 января, впервые составил 17,42 миллиарда рублей.