Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
18:08, 16 января 2026Культура

Лоза пожаловался на отмену в шоу-бизнесе

Лоза заявил, что ему закрыли путь на сцену из-за молодых бесталанных артистов
Ольга Коровина

Фото: Anton Belitsky / Globallookpress.com

Певец и композитор Юрий Лоза заявил, что ему закрыли путь на сцену из-за молодых бесталанных артистов. Его слова приводит Общественная служба новостей.

Автор хита «Плот» заявил, что раньше юным артистам, не обладающим талантом, закрывали дорогу на сцену Филипп Киркоров, Алла Пугачева и другие мастодонты эстрады. Теперь же, по его словам, появилось множество певцов, не умеющих даже держать микрофон.

«Я не вижу ни одного молодого певца или певицу, с которыми мне было бы приятно спеть дуэтом. Они даже петь не умеют», — пожаловался Лоза. При этом артист отметил, что из-за подобных исполнителей его пытаются «отменить», поскольку его время якобы прошло.

Ранее Лоза стал участником программы «Давай поженимся!» на Первом канале и пожалел об этом. По словам композитора, создатели программы дали ему обещание не упоминать песню «Плот», но в итоге нарушили его.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Российский хирург стал свидетелем изнасилования в Таиланде. Вскоре его нашли мертвым со страшными увечьями

    «Смыть грехи» не выйдет. Почему купание в проруби — бесполезное и опасное занятие

    Раскрыт скандинавский секрет счастья

    Марию Погребняк чуть не проглотил кашалот

    Жители российского поселка замерзли в квартирах

    В Херсонской области машина скорой помощи подорвалась на минах «лепестках»

    Туристка попыталась сфотографировать акулу и лишилась рук

    Названы сроки снижения цен на огурцы

    Назван фактор усиления воздействия воспаления на организм

    Магнитных бурь на Земле станет больше

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok