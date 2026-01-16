Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
18:58, 16 января 2026Экономика

Магнитных бурь на Земле станет больше

ИКИ РАН: Рост числа магнитных бурь продолжится до 2028 года
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: muratart / Shutterstock / Fotodom

Рост числа магнитных бурь может продолжаться еще не менее двух лет, примерно до 2028 года. Об этом сообщили специалисты лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российский академии наук (ИКИ РАН) в Telegram-канале.

После роста солнечной активности должна начаться ее стремительная деградация с переходом в солнечный минимум на рубеже 2029-2030 годов. Отмечается, что из-за большого прогнозируемого количества магнитных бурь ближайшие два года будут благоприятны для наблюдения северных сияний.

Россиянам следует ждать много магнитных бурь в 2026 году, сообщал ранее руководитель лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН Сергей Богачев. Ожидается около пяти-шести вспышек высшего балла X на Солнце, в среднем на два месяца придется по одной вспышке.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Российский хирург стал свидетелем изнасилования в Таиланде. Вскоре его нашли мертвым со страшными увечьями

    «Смыть грехи» не выйдет. Почему купание в проруби — бесполезное и опасное занятие

    Раскрыт скандинавский секрет счастья

    Марию Погребняк чуть не проглотил кашалот

    Жители российского поселка замерзли в квартирах

    В Херсонской области машина скорой помощи подорвалась на минах «лепестках»

    Туристка попыталась сфотографировать акулу и лишилась рук

    Названы сроки снижения цен на огурцы

    Назван фактор усиления воздействия воспаления на организм

    Магнитных бурь на Земле станет больше

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok