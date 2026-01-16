Магнитных бурь на Земле станет больше

ИКИ РАН: Рост числа магнитных бурь продолжится до 2028 года

Рост числа магнитных бурь может продолжаться еще не менее двух лет, примерно до 2028 года. Об этом сообщили специалисты лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российский академии наук (ИКИ РАН) в Telegram-канале.

После роста солнечной активности должна начаться ее стремительная деградация с переходом в солнечный минимум на рубеже 2029-2030 годов. Отмечается, что из-за большого прогнозируемого количества магнитных бурь ближайшие два года будут благоприятны для наблюдения северных сияний.

Россиянам следует ждать много магнитных бурь в 2026 году, сообщал ранее руководитель лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН Сергей Богачев. Ожидается около пяти-шести вспышек высшего балла X на Солнце, в среднем на два месяца придется по одной вспышке.