Мать школьницы угрожала учителю российской школы из-за плохих оценок и поплатилась

Жительницу Ярославля оштрафовали за угрозы учителю из-за плохих оценок дочери

Жительница Ярославля угрожала учителю и поплатилась — ее оштрафовали. Об этом сообщили в областном суде, передает РИА Новости.

По данным агентства, женщина угрожала педагогу расправой из-за плохих оценок дочери. Видеозапись распространилась в социальных сетях.

Как следует из материалов дела, речь идет о роликах, которые женщина выложила на своей личной странице в социальной сети. В них она высказывала «негативно-оценочные суждения по отношению к социальной группе, выделяемой по признаку национальности, возбуждающие вражду и ненависть в отношении данной группы».

В суде она пояснила, что ее слова якобы были адресованы владельцам бизнеса, с которыми у нее имеется конфликт из-за конкуренции, и были неверно поняты. Вину она не признала. Тем временем, суд оштрафовал ее на 10 тысяч рублей.

Ранее в Краснодаре оштрафовали бывшего учителя алгебры, который допустил оскорбительные высказывания в отношении русских на уроке. Размер взыскания составил 20 тысяч рублей.