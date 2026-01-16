Реклама

Россия
15:15, 16 января 2026Россия

Медведев заявил о выполнении одной задачи в 2025 году

Медведев заявил, что задача по комплектованию ВС России в 2025 году выполнена
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Екатерина Штукина / РИА Новости

Задача по комплектованию Вооруженных сил (ВС) России в 2025 году выполнена. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев во время совещания по вопросам комплектования войск беспилотных систем. Запись мероприятия доступна на странице политика во «ВКонтакте».

«Доклад о достигнутых результатах я представил главе государства [Владимиру Путину]», — сказал политик.

Во время совещания он раскрыл данные о числе заключивших контракт с ВС России за прошлый год. Так, по его словам, контракт на прохождение военной службы подписали 422 704 человека.

Ранее Дмитрий Медведев опубликовал видео удара «Орешником» по объектам в Львовской области в качестве предупреждения тем, кто продвигает идею размещения западных войск на Украине.

