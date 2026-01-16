Москвич решил воспитать трех хулиганов и расстрелял их

«112»: В Москве мужчина расстрелял трех дебоширов из травматического пистолета

Мужчина решил усмирить разбушевавшихся в автобусе хулиганов и подстрелил их в центре российской столицы. Об инциденте сообщает Telegram-канал «112».

Как уточняется, три дебошира хулиганили в автобусе, что не понравилось одному из пассажиров. Мужчина сделал компании замечание, однако разговор решили продолжить уже на остановке. В какой-то момент перепалка стала набирать обороты и в ход пошел травматический пистолет.

Все трое дебоширов были госпитализированы.

Подробности выясняются. Сейчас стражи правопорядка устанавливают обстоятельства конфликта.

