Мужчину заковали в кандалы за нападение на российских полицейских и показали на видео

СК: В Ленобласти суд дал 23 года наркозависимому за нападение на полицейских

В Ленинградской области суд приговорил к 23 годам лишения свободы мужчину за посягательство на жизнь полицейских. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета (СК) России.

На кадрах виден осужденный, закованный в кандалы и находящийся под конвоем. Судья оглашает ему приговор. Подсудимый признан виновным в посягательстве на жизнь двух сотрудников полиции и применении к ним насилия, опасного для жизни и здоровья. Первые пять лет из назначенного срока он проведет в тюрьме. С него в пользу потерпевшего взыскано 16 миллионов рублей в качестве компенсации морального вреда.

Следствие и суд установили, что 17 марта 2024 года в деревне Оржицы мужчину в состоянии наркотического опьянения обнаружили полицейские. Он напал на силовиков с ножом: одному сотруднику полиции нанес удар в висок, что повлекло открытую проникающую черепно-мозговую травму, его коллега получил ранения жизненно важных органов.

Врачи спасли полицейских. Напавший полностью признал вину, заявив, что хотел убить правоохранителей.

