Назван ближайший кандидат на увольнение среди тренеров клубов АПЛ

Букмекеры: Следующим в АПЛ уволят тренера «Вест Хэма» Санту

Букмекеры назвали ближайшего кандидата на увольнение среди тренеров клубов Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает Betonmobile.

По мнению специалистов, следующая отставка произойдет в «Вест Хэме», который тренирует португалец Нуну Эшпириту Санту. На это событие можно поставить с коэффициентом 2,75.

Вторым кандидатом на увольнение букмекеры считают Томаса Франка из Тоттенхэма (3,00). Тройку замыкает наставник «Ливерпуля» Арне Слот (4,00).

В январе в АПЛ произошли две тренерские отставки. Должностей в «Челси» и «Манчестер Юнайтед» лишились Энцо Мареска и Рубен Амиорим соответственно.