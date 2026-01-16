Реклама

Наука и техника
19:05, 16 января 2026

Назван фактор усиления воздействия воспаления на организм

BB&IH: Умение контролировать эмоции смягчает влияние воспаления на организм
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Yurii_Yarema / Shutterstock / Fotodom

Хроническое воспаление в организме по-разному отражается на самочувствии людей, и ключевую роль в этом играют индивидуальные психологические особенности. К такому выводу пришли ученые, опубликовавшие исследование в журнале Brain, Behavior, & Immunity – Health (BB&IH).

В исследовании приняли участие 155 взрослых в возрасте от 30 до 59 лет. Ученые оценивали уровень системного воспаления по биомаркерам крови, а также анализировали эмоциональную регуляцию, качество сна и субъективные симптомы — усталость, тревожность, депрессивные проявления и соматические жалобы. Для анализа использовались регрессионные и интеракционные модели. Оказалось, что качество сна и умение регулировать эмоции могут заметно смягчать негативное влияние воспалительных процессов на психическое и физическое состояние даже у клинически здоровых людей.

Результаты показали, что при плохом сне и слабых навыках эмоционального контроля повышение воспалительных маркеров было тесно связано с усилением тревоги, депрессии, утомляемости и телесного дискомфорта. Напротив, у людей с хорошим качеством сна и эффективной регуляцией эмоций эта связь была значительно слабее или вовсе отсутствовала, а в отдельных случаях даже меняла направление, указывая на защитный эффект.

По мнению авторов, полученные данные подчеркивают, что воспаление само по себе не предопределяет ухудшение самочувствия. Его воздействие во многом зависит от психологических и поведенческих факторов, которые потенциально поддаются коррекции.

Ранее ученые выяснили, что сок из цельного помело может снижать воспаление и облегчать выведение слизи из дыхательных путей..

