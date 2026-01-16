Названа минимальная продолжительность улучшающей здоровье прогулки

Врач Стаббс: Прогулка продолжительностью от 5 до 10 минут может продлить жизнь

Ученые из Норвежской школы спортивных наук назвали минимальную продолжительность прогулки, улучшающей здоровье. Результаты их исследования и комментарий британского терапевта Брендона Стаббса опубликовало издание The Times.

Ежедневные короткие прогулки, обнаружили ученые, снижают риск преждевременной смерти в возрасте до 75 лет. По их словам, полезным будет «небольшое и реалистичное» увеличение физической активности, которое повышает частоту сердечных сокращений и дыхания. Это могут быть быстрая ходьба, езда на велосипеде, водная аэробика, танцы, катание на роликовых коньках и теннис. Ходьба в течение всего пяти минут в день, объяснили врачи, может помочь снизить риск ранней смерти на 10 процентов для большинства людей, а 10-минутная ходьба может снизить риск на 15 процентов.

Однако для наименее активных людей этот показатель отличается — для них пятиминутная прогулка может снизить риск проблем со здоровьем всего на шесть процентов, добавили специалисты. Если у человека нет возможности выйти на прогулку, простое вставание и хождение по дому для выполнения бытовых задач также может изменить ситуацию к лучшему. В то же время сокращение времени, в течение которого человек ведет малоподвижный образ жизни на 30 минут в день, может помочь предотвратить около 4,5 процента смертей.

Терапевт Стаббс уверен, что это исследование дает надежду тем, кто мало занимается физическими упражнениями. «Даже небольшие ежедневные изменения уровня активности могут существенно повлиять на здоровье, например, быстрая прогулка, преодоление нескольких дополнительных лестничных пролетов или энергичная игра с внуками», — заявил он, отметив, что эти результаты требуют дополнительных исследований.

В исследовании были проанализированы данные 135 тысяч человек (преимущественно в возрасте от 50 до 60 лет) из Великобритании, Норвегии, США и Швеции, собранные за восемь лет. Участники использовали шагомеры, чтобы следить за уровнем активности и малоподвижного уровня жизни.

