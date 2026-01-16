Названы четыре кандидата на смену Эрдогану

Economist: Преемником Эрдогана может стать его сын, зять или глава МИД Фидан

Среди возможных преемников Реджепа Тайипа Эрдогана на посту президента Турции рассматриваются его сын Билал, зять Сельчук Байрактар, глава МИД страны Хакан Фидан и бывший министр иностранных дел Сулейман Сойлу. Четырех основных кандидатов назвал журнал The Economist.

Отмечается, что в правящей партии отказываются обсуждать замену действующего лидера страны. «Плана Б нет», — сообщил изданию высокопоставленный член партии. В то же время опрошенные изданием эксперты заявили, что «лучшее резюме» у Фидана, который до работы в ведомстве более 10 лет возглавлял турецкую разведслужбу. Меньше всего шансов стать президентом у 44-летнего Билала.

Ранее Эрдоган впервые допустил, что может выдвинуть свою кандидатуру на еще один президентский срок. Вместе с тем, по действующим законам Турции Эрдоган не сможет в них участвовать без изменения Конституции.

