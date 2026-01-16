Названы четыре кандидата на смену Эрдогану

Среди возможных преемников Реджепа Тайипа Эрдогана на посту президента Турции рассматриваются его сын Билал, зять Сельчук Байрактар, глава МИД страны Хакан Фидан и бывший министр иностранных дел Сулейман Сойлу. Четырех основных кандидатов назвал журнал The Economist.
Отмечается, что в правящей партии отказываются обсуждать замену действующего лидера страны. «Плана Б нет», — сообщил изданию высокопоставленный член партии. В то же время опрошенные изданием эксперты заявили, что «лучшее резюме» у Фидана, который до работы в ведомстве более 10 лет возглавлял турецкую разведслужбу. Меньше всего шансов стать президентом у 44-летнего Билала.
Ранее Эрдоган впервые допустил, что может выдвинуть свою кандидатуру на еще один президентский срок. Вместе с тем, по действующим законам Турции Эрдоган не сможет в них участвовать без изменения Конституции.