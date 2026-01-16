Названы любимые города россиян для поездок на новогодние праздники

Санкт-Петербург стал первым по числу бронирований жилья на праздники

Лидером по числу бронирований жилья на новогодние праздники среди российских городов оказался Санкт-Петербург. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на директора по маркетингу сервиса «Суточно.ру» Айрата Мусина.

Второе место по популярности заняла Москва, а третье — Казань. В топ также вошли Нижний Новгород, Краснодар, Калининград, Кисловодск, Сочи, Ярославль, Екатеринбург, Кострома, Великий Новгород, Тюмень, Псков и Новосибирск.

Дороже всего арендовать жилье на праздники было в Нижнем Новгороде — там средняя стоимость бронирования составляла 8,4 тысячи рублей за сутки. Второе место занял Ярославль — 8 тысяч рублей, а третье досталось Великому Новгороду — 7,6 тысячи рублей. В Москве аренда стоила 7,5 тысячи рублей, в Казани — 7,3 тысячи, в Пскове — 7 тысяч, а в Петербурге — 6,2 тысячи рублей.

Средняя ставка по России составила семь тысяч рублей за сутки — на семь процентов больше прошлогоднего показателя. Чаще всего россияне снимали однокомнатные квартиры, апартаменты и дома.

Ранее сообщалось, что заметнее всего среди крупных российских городов стоимость аренды жилья снизилась в Ростове-на-Дону. С конца прошлого года съемные квартиры в городе подешевели на 2,8 процента, до 31 тысячи рублей.