Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
07:48, 16 января 2026Экономика

Некоторые пошлины в России захотели увеличить в 100 раз

Сенатор Кутепов: Пошлину за оформление товарного знака надо повысить
Кирилл Луцюк

Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Global Look Press

В России следует в 100 раз увеличить государственную пошлину, которую платят фирмы из недружественных стран за оформление товарного знака. С такой инициативой выступил глава экономического комитета Совета Федерации Андрей Кутепов. Его процитировало РИА Новости.

Он пояснил, что речь идет о о регистрации заявки на регистрацию товарного знака, проведении экспертизы обозначения, заявленного в качестве товарного знака, регистрации товарного знака и выдаче свидетельства в форме электронного документа, рассмотрении заявления о продлении срока действия исключительного права на товарный знак.

Сенатор обратил внимание, что российский бизнес тратит огромные деньги на продвижение своей продукции в непростых экономических условиях. При этом заграничные фирмы из недружественных государств в одностороннем порядке свернули деятельность в России. Это, по словам члена Совфеда, обернулось сбоями в экономических процессах. В то же время сегодня такие компании регистрируют в России свои товарные знаки.

Ранее сообщалось, что власти России задумались о введении пошлин на направленных на защиту российского рынка редкоземельных металлов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп получил вожделенную Нобелевскую премию. Но торжественность момента оказалась подпорчена

    Корабль пришельцев или секретное оружие России. Чем оказался загадочный астероид, угрожавший Земле

    Проект русской виагры провалился. Лабораторию для него даже не успели построить

    В Европе начались тайные обсуждения способов противостояния Трампу

    Женщины признались в ненависти к одной любимой мужчинами секс-позе

    Появилась новая информация об участниках стрельбы в центре Москвы

    Новая глава Венесуэлы раскритиковала США и выступила с призывом

    В ДНР рассказали об уничтожении элитных штурмовых полков ВСУ в Запорожье

    У берегов США произошло мощное землетрясение

    Британия нашла способ ускорить поставки вооружений Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok