Неожиданный молочный продукт связали со снижением уровня сахара в крови

F&F: Верблюжье молоко снижает уровень глюкозы в крови при диабете

Экзосомы, содержащиеся в верблюжьем молоке, могут помогать снижать уровень глюкозы в крови и улучшать обмен веществ при диабете. К такому выводу пришли исследователи, опубликовавшие результаты экспериментов в журнале Food & Function (F&F).

В работе ученые изучали действие экзосом верблюжьего молока у мышей с диабетом, вызванным сочетанием высокожировой диеты и химического повреждения поджелудочной железы. После курса воздействия у животных заметно снижался уровень сахара в крови, улучшались показатели липидного обмена и уменьшались признаки повреждения печени.

Авторы также показали, что экзосомы подавляли избыточное образование глюкозы в печени и восстанавливали работу митохондрий, в частности активность митохондриального комплекса I, который играет ключевую роль в энергетическом обмене клеток. Дополнительно наблюдались изменения в составе печеночных метаболитов и микробиоты кишечника, что указывает на системное влияние экзосом на обмен веществ.

По мнению исследователей, сочетание воздействия на печень, митохондрии и кишечную микрофлору делает экзосомы верблюжьего молока перспективным компонентом функционального питания.

