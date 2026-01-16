Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
04:33, 16 января 2026Наука и техника

Неожиданный молочный продукт связали со снижением уровня сахара в крови

F&F: Верблюжье молоко снижает уровень глюкозы в крови при диабете
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Unsplash

Экзосомы, содержащиеся в верблюжьем молоке, могут помогать снижать уровень глюкозы в крови и улучшать обмен веществ при диабете. К такому выводу пришли исследователи, опубликовавшие результаты экспериментов в журнале Food & Function (F&F).

В работе ученые изучали действие экзосом верблюжьего молока у мышей с диабетом, вызванным сочетанием высокожировой диеты и химического повреждения поджелудочной железы. После курса воздействия у животных заметно снижался уровень сахара в крови, улучшались показатели липидного обмена и уменьшались признаки повреждения печени.

Авторы также показали, что экзосомы подавляли избыточное образование глюкозы в печени и восстанавливали работу митохондрий, в частности активность митохондриального комплекса I, который играет ключевую роль в энергетическом обмене клеток. Дополнительно наблюдались изменения в составе печеночных метаболитов и микробиоты кишечника, что указывает на системное влияние экзосом на обмен веществ.

По мнению исследователей, сочетание воздействия на печень, митохондрии и кишечную микрофлору делает экзосомы верблюжьего молока перспективным компонентом функционального питания.

Ранее ученые выяснили, что регулярное употребление молочных продуктов может замедлять возрастную потерю мышечной массы и силы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Беспилотник врезался в жилую многоэтажку в российском городе

    Корабль пришельцев или секретное оружие России. Чем оказался загадочный астероид, угрожавший Земле

    Проект русской виагры провалился. Лабораторию для него даже не успели построить

    Жители Москвы недополучили солнца

    Неожиданный молочный продукт связали со снижением уровня сахара в крови

    Трамп отреагировал на подаренную Нобелевскую премию мира

    Фигура телеведущей в крошечном бикини на фото папарацци вызвала споры в сети

    На Украине сообщили о созыве «энергетического Рамштайна»

    Аналитик предрек ускорение наступления РФ из-за изменения в зоне СВО

    В Европе произошел раскол из-за Путина

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok