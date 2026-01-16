Российскому бизнесу резко понадобились кредиты

«Известия»: Во втором полугодии 2025 года бизнес ускорил набор кредитов в 10 раз

За первые пять месяцев второго полугодия долги российских нефинансовых организаций выросли более чем на 8 процентов (6,6 триллиона рублей), до 82,1 триллиона. Об этом со ссылкой на данные Банка России пишут «Известия».

В первом полугодии бизнес набрал кредитов и займов на 600 миллиардов рублей, то есть процесс ускорился в десять раз. Если в июле и августе повышение было умеренным, то с сентября рост носил взрывной характер.

Сильнее всего увеличивались кредиты в рублях, более чем на шесть триллионов рублей. В валютных займах наблюдалась та же тенденция, но значительно менее выраженная. По оценкам экспертов, в ее основе лежит необходимость дополнительного финансирования текущих расходов.

Финансовый советник и основатель Rodin.Capital Алексей Родин объяснил, что компаниям нужны средства для закрытия кассовых разрывов, и даже небольшое снижение ставки Центробанка послужило для них достаточным поводом для обращения за кредитами. Впрочем, аналитик ФГ «Финам» Игорь Додонов отметил, что в бизнес осенью традиционно нуждается в дополнительных оборотных средствах.

В свою очередь, главный экономист «БКС Мир инвестиций» Илья Федоров считает, многие компании излишне оптимистично смотрели на перспективу снижения ключевой ставки, поэтому набирали кредиты исходя из ожиданий скорого смягчения условий. По его мнению, в результате нынешние темпы кредитования подошли к верхней границе ориентиров Центробанка. Они уже выглядят слишком высокими в рамках борьбы с инфляцией, что может замедлить снижение ставки.

Однако, как указала директор по коммуникациям ИК «АКБФ» Айгуль Залегдинова, остановить процесс будет непросто. Компаниям нужны деньги для возврата старых кредитов и на операционные расходы. С тем, что обращения в банк выглядят не признаком восстановления, а попыткой спастись, согласен аналитик «Цифра брокер» Егор Зиновьев.

Ранее председатель правительства Кузбасса Андрей Панов рассказал, что 2025 год был для угольной отрасли был очень плохим, но 2026-й будет хуже из-за затяжного характера кризиса.