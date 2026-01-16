Реклама

Культура
18:06, 16 января 2026Культура

Охлобыстин заступился за Андреасяна после критики Тарковского

Охлобыстин объяснил слова Андреасяна о ненависти к Тарковскому эмоциональностью
Ольга Коровина

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Актер Иван Охлобыстин поддержал режиссера Сарика Андреасяна, раскритиковавшего фильмы Андрея Тарковского. Мнением он поделился в интервью «Каравану историй».

Артист предположил, что Андреасян допустил спорные высказывания из-за своей эмоциональности. По мнению Охлобыстина, на самом деле кинематографист не хотел оскорбить память Тарковского.

«Он пытался донести до ребят технологическую составляющую, избегая слова "художественный". Его стали подкалывать. Он армянин, гордый человек, рассердился, стал ругаться, заодно досталось и Тарковскому», — пояснил Охлобыстин.

Актер назвал Тарковского великим режиссером и признался, что любит его творчество. В то же время Охлобыстин признался, что не стал бы каждый день пересматривать его картины.

В марте 2025 года Андреасян заявил о ненависти к фильмам Тарковского во время беседы со студентами московского Киноколледжа. Он назвал работы коллеги по цеху «деградирующим кинематографом». Из-за конфликта он покинул мероприятие раньше времени под смех и аплодисменты учащихся.

Несмотря на разгоревшийся скандал, позже Андреасян назвал Тарковского предателем и отказался извиняться.

