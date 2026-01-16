Эксперт Шуньчжэн: США при похищении Мадуро могли применить мощное СВЧ оружие

Американские военные в рамках операции по похищению президента Венесуэлы Николаса Мадуро могли применить против его телохранителей мощное звуковое или сверхвысокочастотное (СВЧ) оружие, которое разработано на основе систем противодействия беспилотникам. Об этом в беседе с журналистами РИА Новости рассказал китайский военный эксперт Лань Шуньчжэн.

«Согласно описанию сотрудников сил безопасности Венесуэлы, после нападения с использованием "таинственных звуковых волн" у них началась рвота с кровью, и они быстро потеряли способность двигаться», — отметил Шуньчжэн. Аналитик предположил, что речь идет как о возможном применении звукового оружия, которое включает инфразвуковые волны и ультразвуковые волны, так и о шумовом.

По словам специалиста, человек не в состоянии расслышать и уловить инфразвук, а он в свою очередь может повредить внутренние органы из-за резонанса. Ультразвук обладает высокой направленностью и большой проникающей способностью, чем может быть опасен для целей даже сквозь стены.

К тому же, шумовое оружие применяется за счет высокоинтенсивного шума или помех, чтобы вызвать ощущение дискомфорта или разогнать толпу. «Судя по симптомам потерпевших — повреждению внутренних органов и быстрой потере дееспособности, несмотря на отсутствие звуков, — предполагается, что это, вероятно, было инфразвуковое или ультразвуковое оружие с чрезвычайно высокой мощностью», — разъяснил Шуньчжэн.

Есть вероятного того, что военные США при выполнении операции могли направить на цели мощное сверхвысокочастотное оружие, которое первоначально было предназначено для борьбы с беспилотниками.

Ранее российский эксперт по безопасности, телохранитель Алексей Фонарев усомнился в скорости и чистоте операции, которую американцы провели для захвата венесуэльского лидера Николаса Мадуро. Незадолго до этого агентство Associated Press писало, что атака США на Венесуэлу длилась менее 30 минут.