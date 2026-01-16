Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:15, 16 января 2026Мир

Орбан оценил запрошенную Украиной ужасную сумму

Орбан: На запрошенную Украиной сумму Венгрия могла бы 40 лет платить пенсии
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Венгрия могла бы 40 лет платить пенсии своим гражданам на запрошенную Украиной у Европейского союза (ЕС) сумму в 800 миллиардов долларов. Об этом заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан в эфире радио Kossuth.

По словам Орбана, на запрошенную Киевом сумму его страна могла бы не только выплачивать пенсии на протяжении 40 лет, но и оплачивать расходы на поддержку венгерских семей в течение 60 лет.

«Это ужасная сумма. Тот, кто не привык к числам, оканчивающимся множеством нулей, не может по-настоящему понять, какая огромная сумма денег потечет из Европы на покрытие украинских расходов», — подчеркнул Орбан.

12 января министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что США не намерены выделять финансирование Украине, в связи с чем именно Евросоюзу придется выполнять запрос Киева на 800 миллиардов долларов в течение 10 лет.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В «Росатоме» отреагировали на задержание своего топ-менеджера за финансирование ВСУ

    В России объявили сроки окончательной блокировки WhatsApp

    США купили новое супероружие. На что оно способно и сколько стоит

    Прибывшую из Грузии женщину задержали в Москве из-за крупной суммы валюты

    Тимошенко назвала режим Зеленского фашистским

    Китайские автогиганты заметно повысили цены на свои машины в России

    Россиян предупредили о последствиях для здоровья глаз купаний в проруби на Крещение

    Раскрыты планы НАТО в Гренландии

    Трое наблюдавших за российскими военными граждан попали под следствие

    Передачу Трампу Нобелевской премии мира назвали жалким поступком

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok