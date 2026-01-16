Орбан оценил запрошенную Украиной ужасную сумму

Орбан: На запрошенную Украиной сумму Венгрия могла бы 40 лет платить пенсии

Венгрия могла бы 40 лет платить пенсии своим гражданам на запрошенную Украиной у Европейского союза (ЕС) сумму в 800 миллиардов долларов. Об этом заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан в эфире радио Kossuth.

По словам Орбана, на запрошенную Киевом сумму его страна могла бы не только выплачивать пенсии на протяжении 40 лет, но и оплачивать расходы на поддержку венгерских семей в течение 60 лет.

«Это ужасная сумма. Тот, кто не привык к числам, оканчивающимся множеством нулей, не может по-настоящему понять, какая огромная сумма денег потечет из Европы на покрытие украинских расходов», — подчеркнул Орбан.

12 января министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что США не намерены выделять финансирование Украине, в связи с чем именно Евросоюзу придется выполнять запрос Киева на 800 миллиардов долларов в течение 10 лет.