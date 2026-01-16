Павлюченко сделал ставку на победу «Манчестер Сити» над «Манчестер Юнайтед»

Бронзовый призер Евро-2008 в составе сборной России, бывший нападающий лондонского «Тоттенхэма» Роман Павлюченко сделал прогноз на манчестерское дерби между «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщает Sport24.

Павлюченко посчитал, что победа останется за «Сити». «За счет более высокого класса игроков такие дерби они умеют вытаскивать. Думаю, это будет тяжелая победа — 1:0 или 2:1», — поделился он.

По мнению Павлюченко, «Юнайтед» будет играть от обороны, несмотря на то, что матч будет для команды домашним. «Не думаю, что будет много забитых мячей. Скорее всего, игра получится тяжелой и вязкой. Бежать вперед против "Сити", даже дома, — это, как говорится, выстрелить себе в ногу», — отметил бывший футболист.

«Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити» встретятся 17 января в рамках Английской премьер-лиги. Матч начнется в 15:30 по московскому времени. Фаворитом встречи у букмекеров считается команда Хосепа Гвардиолы.