Песков высказался о ситуации вокруг Гренландии

Песков: Ситуация с Гренландией является экстраординарной с точки зрения права

Ситуация вокруг Гренландии является экстраординарной с точки зрения международного права. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

«Мы констатируем весьма противоречивую ситуацию. Мы исходим из того, что Гренландия является территорией Датского королевства», — сказал представитель Кремля.

Песков отметил, что в Дании и Гренландии звучат заявления о том, что остров не собирается продаваться. При этом в Соединенных Штатах говорят о намерениях его приобрести. Москва вместе со всем миром будет наблюдать за развитием ситуации.

Ранее страны НАТО по запросу Дании решили отправить более 30 военнослужащих на защиту Гренландии. Заместитель главы сенатского комитета по разведке, демократ Марк Уорнер заявил, что президент США Дональд Трамп из-за Гренландии настроил союзников страны против Вашингтона.