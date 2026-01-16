Реклама

Трампа обвинили в разрыве отношений с союзниками США

Сенатор Уорнер: Трамп настроил наших союзников против США
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Заместитель главы сенатского комитета по разведке демократ Марк Уорнер заявил, что президент США Дональд Трамп из-за Гренландии настроил союзников страны против Вашингтона. С таким заявлением он выступил в социальной сети X.

«Невероятно. Войска из Франции, Германии, Великобритании, Норвегии и Швеции прямо сейчас прибывают в Гренландию. Трамп настроил наших союзников против нас», — написал сенатор.

Ранее стало известно, что страны НАТО по запросу Дании намерены отправить более 30 военнослужащих на защиту Гренландии от США.

До этого официальный представитель Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что отправка военных групп в Гренландию не изменит решения президента США Дональда Трампа заполучить остров.

