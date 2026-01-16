Певица Нюша раскрыла правду о пластике

Российская певица Нюша заявила, что очередное обвинение в пластике ее позабавило

Российская певица Анна Шурочкина, выступающая под псевдонимом Нюша, раскрыла правду о пластике. Соответствующее сообщение появилось в ее Telegram-канале.

35-летняя поп-исполнительница рассказала, что нашла в сети очередной разбор врача, который обвинил ее в хирургических вмешательствах. По словам звезды, мнение доктора ее позабавило.

«Но с другой стороны я поняла, что это мне льстит. Никакой пластики не было, и это говорит о том, что я хорошо выгляжу», — заявила она.

В марте прошлого года Нюша высказалась об использовании фотошопа. Артистка призналась, что не видит ничего плохого в ретушировании снимков.