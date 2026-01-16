Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
10:51, 16 января 2026Ценности

Певица Нюша раскрыла правду о пластике

Российская певица Нюша заявила, что очередное обвинение в пластике ее позабавило
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Shatokhina Natalia / News.ru / Globallookpress.com

Российская певица Анна Шурочкина, выступающая под псевдонимом Нюша, раскрыла правду о пластике. Соответствующее сообщение появилось в ее Telegram-канале.

35-летняя поп-исполнительница рассказала, что нашла в сети очередной разбор врача, который обвинил ее в хирургических вмешательствах. По словам звезды, мнение доктора ее позабавило.

«Но с другой стороны я поняла, что это мне льстит. Никакой пластики не было, и это говорит о том, что я хорошо выгляжу», — заявила она.

В марте прошлого года Нюша высказалась об использовании фотошопа. Артистка призналась, что не видит ничего плохого в ретушировании снимков.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Конгрессе США сделали заявление о мирном соглашении по Украине

    В России объявили сроки окончательной блокировки WhatsApp

    США купили новое супероружие. На что оно способно и сколько стоит

    Стало известно о наступлении российских войск в Харьковской области

    На Западе удивились заявлениям Мерца о России

    Россиянин с пулями в сердце час пробыл в состоянии клинической смерти и выжил

    Во Франции раскритиковали Макрона за новое заявление по Украине

    Певица Нюша раскрыла правду о пластике

    Трампа высмеяли за выпрошенную Нобелевскую премию мира

    ЕС встревожился из-за Украины

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok