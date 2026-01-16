Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
00:22, 16 января 2026Россия

Почти 90 тысяч человек внезапно остались без света в российском регионе

Балицкий: Около 87 тысяч жителей Запорожской области остаются без света
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Alexander Legky / Global Look Press

Атака Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Запорожскую область лишила электричества около 87 тысяч абонентов. Масштабные отключения затронули шесть муниципальных округов региона и город Энергодар, о чем сообщил губернатор Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.

Как уточнил он, речь идет о Васильевском, Каменско-Днепровском, Михайловском, Приазовском, Приморском, Токмакском муниципальных округах. По данным чиновника, сейчас продолжается процесс поэтапного подключения потребителей к электроснабжению.

Местных жителей попросили проявить терпение. Работы ведутся специалистами без остановки.

Кроме того, Балицкий предупредил, что риски повторных ударов все еще сохраняются. Это затрудняет восстановительные работы для энергетиков.

Ранее сообщалось, что почти 50 тысяч человек в Запорожской области остались без света из-за плохой погоды и атак украинских войск.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Он хочет превратить Арктику в прозрачный аквариум». Почему Трамп пугает НАТО российской угрозой и зачем ему нужна Гренландия?

    Корабль пришельцев или секретное оружие России. Чем оказался загадочный астероид, угрожавший Земле

    Проект русской виагры провалился. Лабораторию для него даже не успели построить

    США направили войска к Ирану

    Над Курском раздалась серия взрывов

    Раскрыта причина промедления Трампа с атакой на Иран

    На Украине забили тревогу из-за российской «боевой саранчи»

    Встреча Трампа и лидера оппозиции Венесуэлы завершилась

    Таинственная древняя рукопись оказалась шифром

    Почти 90 тысяч человек внезапно остались без света в российском регионе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok