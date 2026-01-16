Почти 90 тысяч человек внезапно остались без света в российском регионе

Балицкий: Около 87 тысяч жителей Запорожской области остаются без света

Атака Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Запорожскую область лишила электричества около 87 тысяч абонентов. Масштабные отключения затронули шесть муниципальных округов региона и город Энергодар, о чем сообщил губернатор Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.

Как уточнил он, речь идет о Васильевском, Каменско-Днепровском, Михайловском, Приазовском, Приморском, Токмакском муниципальных округах. По данным чиновника, сейчас продолжается процесс поэтапного подключения потребителей к электроснабжению.

Местных жителей попросили проявить терпение. Работы ведутся специалистами без остановки.

Кроме того, Балицкий предупредил, что риски повторных ударов все еще сохраняются. Это затрудняет восстановительные работы для энергетиков.

Ранее сообщалось, что почти 50 тысяч человек в Запорожской области остались без света из-за плохой погоды и атак украинских войск.