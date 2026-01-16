Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
06:00, 16 января 2026Из жизни

Подросток выдал себя за женщину и убедил знакомого опустить пенис в масло с перцем чили

В Сингапуре юноша убедил сверстника натереть гениталии солью
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: masa44 / Shutterstock / Fotodom

18-летнего жителя Сингапура приговорили к 21 месяцу условного заключения за издевательства над сверстником. Об этом сообщает South China Morning Post.

В 2023 году подросток, чье имя не уточняется, создал фальшивый аккаунт в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) и опубликовал в нем эротические фотографии незнакомки, найденные в сети. Затем под видом женщины он установил контакт со своим знакомым и заставил его поверить, что у них завязались романтические отношения.

В течение десяти месяцев «незнакомка» заставляла юношу выполнять унизительные действия и снимать это на видео. В числе прочего жертва опускала пенис в масло с перцем чили на две минуты и затем натерла гениталии солью. Влюбленного юношу убедили пить собственную мочу, мастурбировать перед камерой, играть в футбол обнаженным и жечь волосы зажигалкой.

Злоумышленник также угрожал отправить все эти видео друзьям и родственникам жертвы и вымогал у нее деньги. В общей сложности он получил 2,4 сингапурских долларов (около 150 тысяч рублей). Пострадавший подал заявление в полицию в июне 2024 года.

«Жертва совершала эти действия, потому что верила, что находится в отношениях с женщиной, и считала, что это сделает ее счастливой. Это были поступки, которые потерпевший не совершил бы, если бы не был обманут», — заявила сторона обвинения. Судья Кэрол Линг назвала поведение подсудимого «в высшей степени предосудительным» и демонстрирующим полное отсутствие эмпатии.

Однако, учитывая низкий риск рецидива и потенциал для исправления, она приговорила его к условному сроку с комендантским часом и 110 часами общественных работ. Родители подростка внесли залог в пять тысяч сингапурских долларов (около 306,4 тысячи рублей). Эти деньги вернут, если он будет выполнять все требования и вести себя хорошо.

Материалы по теме:
«Я испытываю ужас» Как скрытые камеры разрушают жизни девушек и толкают их на смерть?
«Я испытываю ужас»Как скрытые камеры разрушают жизни девушек и толкают их на смерть?
15 июля 2021
«Вжимал меня в диван и фотографировал» Угрозы насилием и звонки из тюрьмы: истории россиянок, переживших порноместь
«Вжимал меня в диван и фотографировал»Угрозы насилием и звонки из тюрьмы: истории россиянок, переживших порноместь
5 февраля 2021

Ранее в Бельгии суд оправдал 50-летнего предпринимателя-марокканца, который познакомился с женщиной в приложении для свиданий под чужим именем. В приложении для знакомств у мужчины были снимки красивого мускулистого итальянца по имени Бен.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Европа отправит «полчища» военных в Гренландию для защиты от Трампа. Но пока удалось набрать около 30 человек

    Корабль пришельцев или секретное оружие России. Чем оказался загадочный астероид, угрожавший Земле

    Проект русской виагры провалился. Лабораторию для него даже не успели построить

    Дмитриев назвал следующую цель Трампа после Гренландии

    Американский политик извинился за шутку об Исландии

    Россиянам дали полезный совет при пропуске платежа за ЖКУ

    Реальную роль аятоллы Хаменеи в Иране оценили

    Россиян предупредили об опасности застоявшейся в квартире елки

    Подросток выдал себя за женщину и убедил знакомого опустить пенис в масло с перцем чили

    Биолог рассказала о влиянии молока на умственные способности

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok