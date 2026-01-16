Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
05:00, 16 января 2026ЭкономикаЭксклюзив

Предсказаны последствия снижения потолка цен на российскую нефть Евросоюзом

Аналитик Демидов: Снижение потолка ЕС на российскую нефть не принесет проблем
Екатерина Смирная
Екатерина Смирная (корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Alexander Manzyuk / Reuters

Снижение потолка на российскую нефть Евросоюзом не принесет больших проблем, считает независимый эксперт рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов. Последствия меры он описал в беседе с «Лентой.ру».

Ранее Совет Европы принял решение с 1 февраля снизить потолок цен на российскую нефть с 47,6 доллара за баррель до 44,1 доллара.

Санкции Евросоюза практически ничего не значат, так как Россия напрямую не поставляет туда нефть, объяснил Демидов.

«Первое, к чему это может привести — к краткосрочному увеличению дисконта на российскую нефть на рынках Индии и Турции в первую очередь, потому что они являются ключевыми посредниками между Россией и Евросоюзом. Но, как мы видим по истории схожих санкций за последние три года, этот дисконт, скорее всего, исчезнет через месяц, максимум два», — рассказал аналитик.

Материалы по теме:
Россия и Китай переходят к новой модели энергетического партнерства. Что стоит за укреплением позиций «Роснефти» в КНР?
Россия и Китай переходят к новой модели энергетического партнерства.Что стоит за укреплением позиций «Роснефти» в КНР?
25 ноября 2025
Колоссальные запасы нефти Венесуэлы оказались под контролем США. Что Трамп собирается с ними делать?
Колоссальные запасы нефти Венесуэлы оказались под контролем США.Что Трамп собирается с ними делать?
5 января 2026

По его словам, для России гораздо важнее, какие санкции вводят США.

«Я сомневаюсь, что США на данном этапе могут поддержать эту инициативу. Нужно понимать, что сейчас достаточно сильная политическая турбулентность. Мы видим, что за последние несколько дней цены на нефть выросли на 10-12 процентов. То есть цена на Brent — 67, цена на Urals — 55-56. И в данной ситуации потолок в 44 будет настолько же адекватен, как и потолок в 10 долларов. Поэтому я не вижу больших проблем», — поделился собеседник «Ленты.ру».

Ранее Демидов спрогнозировал будущее цен на нефть на фоне противостояния США и Ирана. По его мнению, стоимость марки Brent может краткосрочно увеличится максимум до 70-75 долларов, если конфликт войдет в горячую фазу.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Европа отправит «полчища» военных в Гренландию для защиты от Трампа. Но пока удалось набрать около 30 человек

    Корабль пришельцев или секретное оружие России. Чем оказался загадочный астероид, угрожавший Земле

    Проект русской виагры провалился. Лабораторию для него даже не успели построить

    Во Франции неожиданно высказались о начале конфликта на Украине

    Одной категории россиян напомнили о скидках на оплату услуг ЖКХ

    Предсказаны последствия снижения потолка цен на российскую нефть Евросоюзом

    Девушка отказала бойфренду в сексе и поплатилась жизнью

    Возмущенному бойфренду признавшейся в имитации оргазма девушки дали совет

    В Польше эмоционально высказались об Украине на фоне скандала с Тимошенко

    В российском городе загорелся бизнес-центр с людьми

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok